ABANDONO
Hallan dos cachorros en Almenar
La Associació Animalista Almenar halló esta semana dos cachorras de perro en las afueras de la localidad, en lo que podría tratarse de un caso de abandono animal. La entidad explicó, a través de sus cuentas en las redes sociales, que buscan una casa de acogida o adopción. Afirmaron que se trata de dos hembras´, que deben tener entre tres y cuatro meses y que creen que serán de un tamaño mediano cuando sean adultas. Estas últimas dos semanas protectoras leridanas han denunciado varios casos de abandono e incluso alguno de posible maltrato.