SEGRE

ABANDONO

Hallan dos cachorros en Almenar

Imagen de las dos perritas. - ASSOCIACIÓ ANIMALISTA ALGUAIRE

Imagen de las dos perritas. - ASSOCIACIÓ ANIMALISTA ALGUAIRE

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

La Associació Animalista Almenar halló esta semana dos cachorras de perro en las afueras de la localidad, en lo que podría tratarse de un caso de abandono animal. La entidad explicó, a través de sus cuentas en las redes sociales, que buscan una casa de acogida o adopción. Afirmaron que se trata de dos hembras´, que deben tener entre tres y cuatro meses y que creen que serán de un tamaño mediano cuando sean adultas. Estas últimas dos semanas protectoras leridanas han denunciado varios casos de abandono e incluso alguno de posible maltrato.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking