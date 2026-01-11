Recuperan un antiguo camino para rebaños entre Boí y Taüll

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de la Vall de Boí proyecta recuperar el antiguo camino de los Llanceros de Taüll, que permitirá recuperar una vía histórica que fue clave para la movilidad de personas y animales. La ejecución de las obras está prevista entre enero y febrero, y supondrá una inversión de 90.183 euros financiados con fondos europeos y una ayuda del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Su objetivo es facilitar de nuevo un paso seguro para los rebaños entre Boí y Taüll, ordenar el movimiento de senderistas y reducir el impacto ambiental en la zona. Las obras prevén la rehabilitación de un tramo de unos 700 metros con actuaciones de desbroce del trazado, la consolidación de la plataforma del camino, la reconstrucción de muros de piedra seca, la instalación de un pequeño puente y la colocación de pasarelas de madera en los tramos más frágiles.

Los trabajos también permitirán mejorar la convivencia entre la actividad ganadera y el uso turístico, reducir el riesgo de incendios gracias a los pastos controlados, preservar un elemento del patrimonio histórico del valle y ofrecer a los visitantes un itinerario seguro e integrado en el paisaje.