Tàrrega gana población y alcanza un nuevo récord que roza los 20.000 habitantes

El crecimiento demográfico de Tàrrega continúa la tendencia al alza y en 2025 alcanzó una cifra récord, con 19.614 habitantes inscritos en el padrón. La capital del Urgell ya encadena once años consecutivos de ganando población con 3.066 nuevos vecinos registrados durante este período, lo que representa un aumento del 18% desde 2015.

Según la última actualización de los datos, a 31 de diciembre de 2025, la ciudad sumó 347 nuevos empadronados el año pasado, un 1,8% más. Es un aumento algo inferior al del pasado año, cuando se empadronaron 462 personas, un 2,4% más que el 2023.

Uno de los datos destacados es que en 2025 hubo 172 nacimientos frente 135 defunciones, por lo que el crecimiento vegetativo fue positivo. La distribución por sexos roza la paridad, con 9.847 hombres y 9.767 mujeres. En cuanto a edades, 3.805 vecinos son menores de 18 años mientras que 3.333 tienen 65 o más años. La franja de edad más numerosa es la de 49 años, con 368 personas inscritas. Hay cuatro personas centenarias y la de mayor edad tiene 103 años.

A diferencia del año anterior, los diferentes pueblos que conforman el término municipal de Tàrrega aumentaron su población en 2025. Se registraron 9 vecinos nuevos, una cifra que representa un 1,5% más que en 2024. Suman 590 personas, distribuidas en el Talladell (242 habitantes, 6 más), Claravalls (129, 8 más), Altet (105, 5 más), La Figuerosa (56, diez menos) y Riudovelles (10, 2 menos).

La alcaldesa, Alba Pijuan, valoró muy positivamente los nuevos datos del padrón municipal y destacó “el elevado número de nacimientos en la ciudad, que rompe con la tendencia actual del país”. “Esto lo estamos notando con el aumento de escolarización, lo que supondrá aumentar líneas escolares”, apuntó.

Pijuan remarcó además que “hay más menores de 18 años que de la tercera edad, lo que demuestra que tenemos una población muy joven y con potencial”. Por último, apuntó que “si continúa la tendencia actual, en uno o dos años podríamos llegar a 20.000 habitantes”, lo que implicaría un salto cualitativo. “Nos permitiría acceder a todas las competencias en el ámbito municipal y disponer de más financiación y ayudas, ya que pasaríamos al rango de ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes”, detalló.

La población con nacionalidad de Marruecos seguía siendo la más numerosa de origen extranjero (1.939 habitantes 92 más), seguida de Rumanía (810, 39 menos), Ucrania (644, 12 más), Colombia (382, 47 más), Bulgaria (181, 5 más), Senegal (165, 10 más) y Perú (125).

En Tàrrega conviven actualmente personas hasta 74 nacionalidades distintas. Cabe indicar que hace un año había empadronados ciudadanos de 71 nacionalidades, un total de 5.078 personas.

El incremento demográfico en Tàrrega a lo largo de la última década se debe en parte a la llegada de vecinos foráneos que se han inscrito en el padrón municipal. A finales de 2025, la capital del Urgell contaba con un total de 5.328 vecinos de origen extranjero, cifra que suponía el 27,17% del censo (un aumento de 0,81 puntos en relación al año 2024).