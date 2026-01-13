Acuerdo para promocionar la Cerdanya en trenes

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Cerdanya se promociona como destinación turística gracias a un convenio que acaba de firmar el consell comarcal con la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Este acuerdo establece que el exterior de algunos vagones de trenes de la red de FGC lucirán imágenes, información y referencias a los múltiples atractivos naturales y culturales de la comarca.

La relación que tiene la Cerdanya con Ferrocarrils es especialmente relevante por la vinculación con La Molina, uno de los principales núcleos de atracción turística de este territorio. La conexión ferroviaria facilita el acceso de los visitantes y contribuye a potenciar la movilidad sostenible, al mismo tiempo que refuerza la imagen de la Cerdanya como territorio accesible y atractivo en todas las épocas del año.