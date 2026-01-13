El Alt Urgell bate récords en la emisión del certificado idCAT

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La emisión de certificados digitales idCAT en la comarca del Alt Urgell llegó el año pasado a 717. La herramienta, que permite identificarse y firmar digitalmente de forma segura, ha experimentado un crecimiento sostenido y muy significativo en los últimos seis años, según se desprende del último balance del ente comarcal.

Según los datos de emisión acumulados desde 2007, la cifra de certificados idCAT ha pasado de 40 el primer año a 717 el pasado 2025, convirtiéndose así en la cifra más alta registrada hasta ahora. Este hecho la consolida como una herramienta clave para la identificación digital de la ciudadanía y su comunicación con las administraciones públicas.

Desde el consell comarcal de Alt Urgell consideran que este incremento refleja el aumento progresivo del uso de los servicios digitales y la confianza de la ciudadanía en los mecanismos de identificación electrónica para relacionarse con las administraciones públicas. Asimismo, añaden que el crecimiento se aceleró a partir del 2020, coincidiendo con la pandemia de la Covid-19 y el impacto que tuvo en el incremento de estas tramitaciones.