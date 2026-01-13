El Grup de Recerca de Cerdanya incrementa un 11% los participantes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grup de Recerca de Cerdanya cumple más de una década organizando actividades, salidas científicas, festivales, jornadas y publicaciones para dar a conocer la cultura y la vida social de la comarca. Del último balance de la entidad, el de 2025, destaca la organización de 47 actividades y 2.379 participantes, con una media de más de 50 asistentes por acto y un incremento del 11% respecto al balance del año 2024. La entidad se ha convertido así en un punto de referencia para la difusión del conocimiento, la cultura y la participación ciudadana en la Cerdanya, según destaca Regió 7.

Del programa cultural del pasado año destacan novedades como el primer Biobliz, organizado de manera conjunta con la entidad Cerdanya en Acció pel Clima. También la salida astronómica de invierno para observar los Gemínids, junto con la asociación Astrollívia, y las Jornadas de Comunicación, preparadas con la ayuda de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

También destacó una jornada de debate con Betula sobre la cultura en las zonas rurales. La entidad destaca la importancia de mantener la colaboración entre las entidades culturales y administraciones públicas. Lo describe como una “tarea compleja pero esencial para el desarrollo del territorio”.