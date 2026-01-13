El tren de La Pobla mejora la conexión con el AVE con 4 frecuencias más y ajustes horarios

Publicado por REDACCIÓN ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El tren de La Pobla estrenará el próximo lunes cuatro frecuencias que, junto a una serie de ajustes horarios, permitirán afrontar la creciente demanda de la línea en el tramo que conecta Lleida y Balaguer, además de mejorar la conectividad de esta línea con el AVE. Así lo confirmó ayer Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que explicó que estas mejoras se han adoptado en el seno de la comisión de seguimiento de esta línea ferroviaria.

La mejora más importante es la incorporación de dos nuevas circulaciones para ampliar las plazas disponibles entre Lleida y Balaguer cada mediodía de lunes a viernes, con un nuevo tren que partirá cada día a las 14.42 de la capital del Segrià, y otro que lo hará de Balaguer a las 15.17 horas. Además, los viernes se incorporarán otras dos frecuencias más por la tarde: a las 18.45 desde Lleida y a las 19.20 desde Balaguer.

A estos cambios se le suman varios ajustes horarios. Salvo el sábado, la salida del tren entre Lleida y Balaguer de las 9.05 se retrasará 5 minutos. Se facilita así el tránsito de los pasajeros que llegan a la capital del Segrià a las 9.00 horas desde Barcelona.

Para unificar los nuevos horarios, el tren que actualmente parte cada sábado desde Lleida hacia Balaguer a las 8.50 pasará a hacerlo a las 9.10, mientras que en los fines de semana y festivos se retrasará 10 minutos la hora de salida del convoy entre Lleida y La Pobla, de las 7:47 a las 7:57, para facilitar la conexión con el AVE que llega a las 7.46 a Lleida-Pirineus. Este último cambio supondrá, a su vez, atrasar otros 10 minutos el tren con origen en Balaguer, de las 8.18 a las 8.28 horas.

Por otra parte, FGC invertirá más de 310.000 euros en mejorar la seguridad del túnel 5 de esta línea, en Les Avellanes i Santa Linya. El proyecto prevé el desmontaje, protección y posterior montaje del cableado de media tensión de 25 kV, fibra óptica y otros elementos, además de retirar cableado fuera de servicio. Los cables se protegerán con tubos y se repararán si sufren daños. La actuación contempla una longitud de túnel de 155 metros y se coordinará con el equipo de subestaciones.

La delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, explicó ayer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) relevará a Renfe el próximo verano en las líneas RL3 (Lleida-Cervera) y RL4 (Lleida-Terrassa) con 14 circulaciones diarias por sentido entre las capitales del Segrià y de la Segarra, cinco de las cuales llegarán a Terrassa. FGC está completando el proceso de homologación de los cuatro convoyes eléctricos que sustituirán a los de Renfe, y al que se debe sumar un proceso de formación específica para los maquinistas. Gil confió en que el cambio de operadora acabe con los retrasos que afectan a los usuarios que se desplazan a Lleida para ir al trabajo o a clase.

Gil explicó también que en 2026 habrá otras mejoras en movilidad, como el despliegue del convenio para la mejora de la carreteras de Les Garrigues Altes, una vez aprobada por los plenos de los municipios afectados y por la Diputación. El acuerdo supondrá una inversión de 18,4 millones de euros destinados al nuevo tramo entre Torrebesses y Castelldans, la mejora de la C-233 entre La Granadella y el Soleràs, y la mejora del camino entre Bellaguarda y Els Torms. Asimismo, la delegada confirmó también que se está trabajando en el estudio de las variantes de Tàrrega, Bellpuig, Arbeca, Seròs y Castelldans. Por otra parte, Gil aseguró que el Govern seguirá apostando por la mejora en el transporte público, y confirmó que entre enero y octubre de 2025 aumentó un 11% la validación de títulos respecto al mismo periodo de 2024.

Destacó también que la nueva comisaría de los Mossos d’Esquadra en Mollerussa, cuyas obras ya han comenzado, entrará en servicio a finales de este año con una dotación regular de entre 60 y 70 efectivos, y que se empezará a redactar el proyecto de la nueva comisaría central en Lleida, que acogerá también la nueva sede de los Agents Rurals en el Segrià.

Línea estratégica

Los usuarios del transporte público ya pueden comprar el abono único estatal de transporte que, no obstante, no se podrá empezar a utilizar hasta el próximo lunes 19 de enero. El nuevo título es de carácter mensual, y permite viajar de manera ilimitada con los servicios de Rodalies, Media Distancia y autobuses interregionales de titularidad estatal por 60 euros o 30 si el usuario es menor de 26 años.

Por otra parte, la tarifa plana de 20 euros de Rodalies solo está disponible para los usuarios de Barcelona, ya que las provincias de Lleida, Girona y Tarragona siguen sin estar constituidas oficialmente como un núcleos de cercanías.