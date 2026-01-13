El Govern invertirá casi 900.000 euros en el control del mosquito y de la mosca negra

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Govern ha aprobado una partida de 899.320 euros para la campaña de prevención y control de las plagas de mosquitos y mosca negra este año. El año pasado expiró el convenio cuatrienal con el cual la Generalitat garantiza el 50% del coste y el Govern ha concedido esta subvención directa al Consorcio de Políticas Ambientales de las Tierras del Ebro (COPATE), mientras concreta un nuevo contrato para el periodo 2027-2030. El resto de la financiación lo pagan los ayuntamientos afectados (25%) y las Diputaciones de Lleida y Tarragona (25%). El delegado del Govern en el Ebro, Joan Castor Gonell, ha remarcado que "era muy importante" garantizar el COPATE "pueda trabajar con tranquilidad" y no se vean perjudicadas las actividades y la salud de las personas.

Una vez "garantizada" la financiación de los tratamientos de este año, que en el caso de la mosca negra tendrían que empezar en pocas semanas, el Govern trabaja en un nuevo convenio "donde incorporarán mejoras" y que contemple "los incrementos" de los precios de los productos y de los recursos humanos. "El convenio se tendrá que actualizar a la realidad y darle la máxima duración posible", ha apuntado al delegado ebrense.

La proliferación de las poblaciones de mosquitos y de mosca negra en las Tierras del Ebro y en algunas comarcas de Lleida y del Camp de Tarragona ha llegado a producir un impacto grave en la salud pública, la calidad de vida de la población, así como sobre las actividades agrícolas y turísticas de la zona. Si se hacen "tratamientos periódicos" y en el momento oportuno, se ha demostrado que se frena la proliferación de los mosquitos y de la mosca negra y se minimiza su impacto.