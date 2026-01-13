La CHE y la DGA avalan reabrir el circuito de motocross

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La CHE (Confederación Hdrográfica del Ebro) y dos organismos del Gobierno de Aragón, el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) y el Servicio de Montes de la consejería de Agricultura, han dado finalmente el visto bueno a la reapertura del circuito de motocross de Saidí, en el Baix Cinca, que el ayuntamiento había programado para las nueve de la mañana del próximo domingo, 18 de enero, dentro de las fiestas patronales.

El Inaga ha emitido una autorización con varias condiciones para la puesta en marcha como “ocasional” del circuito, que se encuentra en el monte de utilidad pública número 539, denominado Riberas del Cinca y de titularidad del Gobierno de Aragón. El Servicio de Montes va a facturar esta semana la tasa por la ocupación, de 500 euros anuales.

Por su parte fuentes de la CHE explicaron que la puesta en marcha del circuito “no requiere autorización del organismo de cuenca” ya que se encuentra “a más de 100 metros del cauce” del Cinca y “fuera, por tanto, de la zona de policía” hidráulica.

La alcaldesa de Saidí, María José Vicente, confirmó la inauguración del circuito el próximo domingo y también su catalogación como ocasional y para entrenamientos, pero no para competiciones. El consistorio mantiene la intención de tramitar un proyecto que lo habilite para celebrar pruebas oficiales, aunque eso tardará varios meses.

La reapertura del circuito comenzó a ser tramitada la pasada legislatura.