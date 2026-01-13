Luz verde para que la red de gas de Fraga distribuya biometano

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los domicilios particulares y las empresas de Fraga van a ser los primeros de la demarcación de Huesca en consumir biometano a través de la red de distribución local, después de que la empresa de distribución Redexis haya obtenido los permisos del Gobierno de Aragón para inyectar el producido en una planta de la partida de Las Puntas.

El proyecto de la empresa gasista ha sido declarado de interés público, lo que abre la puerta a la expropiación de los terrenos que necesite para sus instalaciones y conducciones en caso de que no los obtenga mediante su compra.

Redexis dispone de dos años para desarrollar las obras, según recoge la resolución del departamento de Presidencia, Economía y Justicia que le otorgas la autorización, que también le impone una fianza de 9.589,95 euros “como garantía de cumplimiento de obligaciones”.

El proyecto consta de dos instalaciones básicas. Por una parte, un módulo de inyección ubicado en la planta de Las Puntas que “permitirá inyectar el biometano (gas renovable) a la red de distribución de gas natural”. Contará con una estación de regulación y medida de la calidad del gas y de su odorización.

El segundo elemento consiste en un ramal de distribución que conecta ese módulo con la red de distribución de gas natural de Fraga y que tendrá una longitud de 5.185 metros. La conexión con la malla de tuberías de Fraga se realizará en la avenida Sariñena.

Esta será una de las primeras experiencias de Redexis, al menos en Aragón, como productor de biometano. La empresa tiene su principal línea de negocio en la distribución de gas natural, en la que tiene una cuota de mercado del 27% a escala estatal que la sitúa como la segunda del sector por detrás de Nedgia, del grupo Naturgy, que gestiona un 41% del mercado minorista (hogares y pymes).

Nedgia, por su parte, ha comenzado ya a inyectar y distribuir biometano en redes urbanas. La de Balaguer, que ha empezado a recibir gas producido a partir de los residuos de una granja de bovino, es la primera localidad de la demarcación de Lleida cuyas empresas y familias consumen ese combustible.

En Fraga, Redexis fabricará el biometano en una planta gestionada bajo la marca de Biored. Las previsiones apuntan a procesar en esas instalaciones 184.500 toneladas de deyecciones ganaderas y de residuos agroalimentarios al año.