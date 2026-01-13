Piden 15 años para un acusado de violar a su hija entre 2000 y 2013

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión para un hombre acusado de abusar y violar a su hija desde que era pequeña hasta que fue mayor de edad. Los hechos habrían tenido lugar entre los años 2000 y 2013. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles 21 de enero en la Audiencia de Lleida.

El Ministerio Público acusa al hombre de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal, en un caso que fue investigado por el juzgado de Instrucción número 4 de Lleida. En este sentido, la Fiscalía solicita la máxima pena que el Código Penal prevé para este delito. Concretamente, se considera que incurren los supuestos de su superioridad y vulnerabilidad de la víctima. En este caso, la horquilla va de los 12 a 15 años de cárcel. Además de la petición de privación de libertad, solicita otros diez años de libertad vigilada y que se le imponga una orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicación por cualquier medio en un año superior a la pena de cárcel. También que durante diez años no pueda tener actividades que conlleven contacto con menores y se le prohíba la patria potestad y que indemnice a la denunciante con 30.000 euros por los daños morales ocasionados.

Por otra parte, cabe recordar que está previsto que la Audiencia juzgue mañana a un hombre acusado de abusar de un chico diciéndole que se si no accedía a sus pretensiones le denunciaría por su situación irregular en el Pallars Sobirà. La Fiscalía solicita once años de prisión. Los supuestos abusos se habrían cometido, según el Ministerio Público, entre los meses de noviembre y diciembre de 2019 y el acusado, aprovechándose de la situación de migrante irregular y de la vulnerabilidad del chico, le obligó supuestamente a mantener contactos de carácter sexual. Así, según la acusación pública, le amenazó que si no accedía le denunciaría. Además, le acusan de posesión de pornografía infantil al hallarle archivos en un dispositivo.