Protesta por el transporte escolar

La protesta de ayer de alumnos y familias el instituto de El Pont de Suert. - MARTA LLUVICH

Una cincuentena de padres, madres y alumnos del instituto de El Pont de Suert se movilizaron ayer contra el nuevo horario del transporte escolar. Hasta ahora, en el centro no había comedor y los estudiantes se marchaban a casa en el autobús de las 15.15 horas. Ahora, con la puesta en funcionamiento de este servicio, el bus sale a las 16.30, cuando han terminado de comer.

Las familias consideran que estos cambios han venido impuestos y reclaman al departamento de Educación que rectifique.

La protesta comenzó en la puerta del instituto, donde los padres recogieron a sus hijos, y se manifestaron hasta la puerta del consell comarcal de la Alta Ribagorça, donde dieron cuenta de la comida que llevaban en fiambreras.

Las familias lamentan que no puedan recoger a los alumnos a las 15.15 horas y se ven obilgadas a hacer uso del comedor. “En determinados casos eso supone un gasto económico sobrevenido”, argumentaron. Asimismo, remarcan que el nuevo horario supone un “cambio radical” en las horas de llegada de los estudiantes a su domicilio, alterando los tiempos de estudio, ocio y conciliación familiar. Además, creen que esta situación crea “diferencia entre los alumnos”, ya que algunas administraciones, en referencia a Aragón y el Pallars Jussà, continúan ofreciendo el servicio de recogida de las 15.15.

Las movilizaciones seguirán mientras Educación no dé una solución satisfactoria a las familias. De momento, el viernes está prevista una reunión entre padres y representantes del departamento.