Un pueblo del Pirineo leridano quiere desbloquear terrenos para casas: familias que quieren construir nuevas viviendas en ellos no pueden hacerlo

El ayuntamiento de Peramola impulsa un cambio en su plan de ordenación urbanística municipal (POUM) para desencallar la construcción de varias viviendas en el municipio. El alcalde, Joan Puig, explicó que buscan modificar las normas de dos de los siete polígonos de actuación del municipio, en los que el POUM solo permite ahora desarrollar a través de urbanizaciones enteras.

El primer edil explicó que “con la planificación actual resulta inviable que vecinos impulsen obras particulares, porque solo está previsto el desarrollo conjunto” de todo el polígono. “Es prácticamente imposible que siete u ocho vecinos se pongan de acuerdo y urbanicen calles y servicios para poder llegar a construir casas”, dijo. “No podemos esperar a que vengan promotoras a desarrollar los polígonos actuales, necesitamos agilizarlo y que un particular pueda comprar un patio o trozo de terreno y que directamente pueda redactar el proyecto y levantar su casa”, recalcó.

Comisión de Urbanismo

El consistorio esperaba que la última comisión de urbanismo del Pirineo, celebrada en La Seu a finales de año, aprobara la modificación del POUM. Sin embargo, quedó sobre la mesa al faltar, según explicó Puig, un estudio de impacto económico. Ahora el ayuntamiento lo redactará para poder introducir el cambio “lo antes posible”. El consistorio trabaja en ello desde hace dos años.

Uno de los polígonos de actuación sobre los que impulsan la modificación está en la parte izquierda de la entrada del pueblo. Hay propietarios que ya han comprado terrenos en la zona para construir casas.

Más de quince años sin ninguna construcción nueva

En Peramola hace más de 15 años que no se construyen viviendas. Ni promociones de pisos ni casas unifamiliares. Así lo explicó el alcalde, que afirmó que “necesitamos soluciones urgentes si no queremos perder población”. Puig aseguró que “tenemos 4 o 5 casos de vecinos que están viviendo en pisos de alquiler y han comprado terrenos que no pueden desarrollar de manera individual, o personas de fuera que quieren establecerse en Peramola y no les podemos dar respuesta”. El municipio, igual que pasa en otros territorios de montaña, dispone de viviendas vacías con propietarios que no están dispuestos a alquilar ni vender.