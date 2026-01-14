Alumnos crean una app para combatir el sedentarismo

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Un grupo de 27 alumnos que cursan tercero de ESO en el instituto La Valira de La Seu d'Urgell han creado una aplicación para dispositivos móviles que ofrece información para combatir el sedentarismo y fomentar hábitos saludables. La aplicación se llama ActivApp y está disponible para descargarla desde esta semana, de manera gratuita, de la plataforma Google Play para móviles y tablets con sistema operativo Android.

Los alumnos han trabajado durante el último trimestre, y de manera más intensa los días antes de las vacaciones de Navidad, en la creación de esta app. Laia Marcé, portavoz del grupo de alumnos, explicó ayer que ActivaApp conoce el nivel de sedentarismo de la persona que la utiliza a través de un cuestionario de diez preguntas iniciales. A través de las respuestas, “la aplicación ofrece consejos para ser menos sedentarios”, además de sugerir “recetas saludables”.

El trabajo de estos alumnos de Secundaria forma parte de un proyecto interdisciplinario que lleva a cabo el instituto La Valira desde hace seis cursos. Los escolares lo presentaron ayer ante el profesorado y algunas de sus familias, en un acto celebrado por la mañana en la sala de la Immaculada de la caital del Alt Urgell. En ediciones anteriores, los alumnos del centro educativo crearon una aplicación para móviles dedicada a la recuperación de caminos rurales.