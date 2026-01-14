Confinan a los patos de la plaza Catalunya de El Palau d’Anglesola

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los patos que hasta ahora habitaban el estanque de la plaza Catalunya de El Palau d’Anglesola han sido confinados como medida preventiva ante la gripe aviar, en cumplimiento de las directrices sanitarias. La asociación local Amics dels Peluts ha preparado para ellos un espacio amplio y adecuado para acoger a la media docena de ejemplares que vivían en este punto céntrico del municipio, conocido popularmente como la “plaza de los patos”.

La decisión la ha tomado el consistorio después de que, en la víspera de Navidad, se detectara un brote de gripe aviar en una granja de Bellpuig y de que, la semana pasada, apareciera un nuevo caso en Castellnou de Seana. Las autoridades recuerdan que, para evitar la propagación del virus, es fundamental impedir el contacto entre aves silvestres y domésticas, motivo por el cual gallinas, patos y otras aves de espacios particulares deben permanecer confinadas.

El estanque que habitan los patos se construyó con motivo de la remodelación de la plaza, en recuerdo a la antigua balsa natural que hubo en ese emplazamiento. En 2021, el ayuntamiento la inscribió como núcleo zoológico, consolidando su papel como pequeño enclave de fauna urbana. A lo largo de los años, ha acogido distintas especies, como cisnes, ánades reales, patos mudos, tortugas y peces. Tras retirar las aves, el consistorio estudiará dar una nueva utilidad a este espacio.