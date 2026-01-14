La cantidad de marihuana confiscada en Lleida es tan grande que no cabe en los almacenes

Vista de las plantas de marihuana en la comisaría de Les Borges. - SME

La gran cantidad plantas de marihuana decomisadas, hace que las regiones policiales leridanas queden fuera del Magatzem Central de Substàncies Estupefaents, creado en 2023 para almacenar de manera provisional esta droga hasta su destrucción.

Así consta en una respuesta parlamentaria de la consellera de Interior, Núria Parlon, en la que indica que “por motivos de limitación de espacio y capacidad operativa”, actualmente este almacén solo admite y deja sustancias procedentes de las regiones policiales Metropolitana Nord y Sud, Barcelona, Girona y Servicios Centrales.

En el resto de regiones, la droga se almacena en espacios o contenedores de la propia comisaría o región policial. De esta forma, el pasado septiembre se llegaron a acumular más de 2.000 plantas de marihuana en el exterior de la comisaría de los Mossos en Les Borges Blanques tras una intervención en un bosque de Fulleda.

En este caso, según Interior, se tramitó la contratación del servicio para el traslado de la droga hasta la incineradora correspondiente.