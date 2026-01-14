La nueva residencia de Mollerussa abrirá con 36 usuarios

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La nueva residencia Jardins Cal Castelló de Mollerussa ya tiene fecha de apertura: el 21 de enero, cuando este equipamiento privado recibirá a los primeros 36 usuarios. Así lo confirmó su directora, Ana Olvera, durante las jornadas de puertas abiertas celebradas el viernes y el sábado. La presentación reunió a un numeroso público, unas 600 personas, y se prevén nuevas sesiones informativas.

Este centro reforzará la atención a las personas mayores en el Pla d’Urgell. Su apertura se hará “poco a poco”, según la dirección, para garantizar una puesta en marcha sólida. En esta primera etapa se abrirá una planta con capacidad para 36 personas, organizada en dos unidades de convivencia de 18. “Empezamos de manera progresiva para hacer las cosas bien y para que la adaptación sea buena para trabajadores y residentes”, señaló Olvera. Como paso previo, la incorporación del personal se intensificará el 19 de enero, fecha en la que el equipo estará ya completamente instalado en el centro. Tras los primeros ingresos, el centro de día comenzará a funcionar ya en febrero. En una tercera fase, el proyecto prevé activar también un servicio de atención domiciliaria para completar un modelo de cobertura integral.

El centre ja està a punt per rebre els primers residents. - J.GÓMEZ

El edificio tiene seis plantas. En la planta baja se concentra el núcleo de servicios: recepción, despachos profesionales, área sanitaria, farmacia, sala polivalente, sala de fisioterapia, cocina y un espacio de espiritualidad. En esta misma planta se ubica el centro de día, concebido como un servicio independiente, con comedor, áreas de descanso y actividades, cocina y un jardín. Las cuatro plantas superiores se destinan íntegramente a habitaciones, con una estructura idéntica en cada nivel. Cada unidad de convivencia cuenta con seis habitaciones individuales y seis compartidas. El centro incorpora además un sistema de alerta por voz que puede activarse en caso de emergencia si la persona no llega al pulsador.

La dirección de la residencia destaca que este proyecto nació para cubrir una necesidad del territorio. “No hemos inventado nada nuevo, pero se trata de un recurso que faltaba en Mollerussa y en el Pla d’Urgell”, afirma Olvera, recordando que el impulso inicial partió de un grupo de socios y familias de la comarca que detectaron la ausencia de un equipamiento de estas características para la tercera edad.