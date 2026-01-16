El Centro Sanitario del Solsonès empieza a practicar abortos farmacológicos

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Centro Sanitario del Solsonès ha empezado a practicar interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas, después de que el Servei Català de Salut haya aprobado el procedimiento asistencial y el Departamento de Salud haya autorizado administrativamente el centro. En un comunicado, Salud explica que la iniciativa responde a una demanda del territorio y de varios colectivos, y destaca que se garantiza un acceso "próximo, equitativo y seguro" al servicio. La primera interrupción voluntaria del embarazo a través de medicación específica – un procedimiento no quirúrgico, indicado habitualmente en las primeras semanas de gestación– se ha realizado este inicio de 2026. El proceso se lleva a cabo con seguimiento profesional y acompañamiento.

Salud informa de que, para acceder al servicio, hay que pedir visita a través del médico de cabecera, o al enfermero de referencia. Después ellos lo trasladan a la comadrona, que es la encargada de valorar e iniciar el protocolo.