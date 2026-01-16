La CHE califica de “relativamente buena” la reserva hídrica y de nieve de Lleida

Les obras del gran embalse empezaron a finales de los noventa. La inauguración de la presa se llevó a cabo en el 2010. - MAGADALENA ALTISENT

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) considera “relativamente buena” la combinación de las reservas embalsadas en los tres principales ríos de Lleida, Segre, Pallaresa y Ribagorçana, y las de nieve acumuladas en sus cabeceras, aunque el primero de esos ríos se encuentra formalmente en situación de sequía meteorológica desde el 31 de diciembre.

“El otoño fue realmente seco”, explicó Rogelio Galván, técnico de Planificación Hidrológica del organismo de cuenca, y luego las tormentas atlánticas Francis y Goretti “afectaron principalmente a la zona oriental del Pirineo”, donde se produjeron importantes descargas de nieve que, salvo sorpresa, deberían elevar el caudal de los ríos, que ha sido escaso en los últimos meses especialmente en el Segre.

El Segre acumula en estas fechas 126 hm3 de agua en forma de nieve y otros 379 embalsados, el Pallaresa suma 130 y 290 y el Ribagorçana, 44 y 743, según los datos de la propia CHE. “La situación puede calificarse de relativamente buena”, señaló Galván, ya que “hay un nivel de reservas superior al del año pasado” a comienzos de enero en las tres principales cuencas leridanas.