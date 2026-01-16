SEGRE

Dos perros se escapan y atacan a una oveja en La Pobla de Segur

La oveja atacada precisó de tratamiento veterinario. - AGENTES RURALES

Los Agentes Rurales consiguieron controlar la semana pasada a dos perros escapados que atacaron a una oveja en La Pobla de Segur. Los Rurales fueron alertados del incidente a través del teléfono de emergencias 112. Tras el ataque, identificaron a los dueños de los perros y de la oveja, que se pusieron de acuerdo con la indemnización de los daños ocasionados y la atención veterinaria a la oveja, según informaron ayer los Agentes Rurales.

Los perros domésticos, tanto los que se utilizan para cuidar el ganado y proteger masías como los de compañía, han comenzado a desatar una creciente ola de ataques al ganado en áreas rurales del Pirineo, donde la frecuencia de esos episodios es equiparable a la de los protagonizados por los grandes carnívoros como el lobo y el oso, como avanzó SEGRE en octubre. En 2023 se registraron 16 casos y hubo doce en los primeros ocho meses del año pasado, según los datos de los Agentes Rurales. Además, suman más de medio centenar de casos en un lustro.

