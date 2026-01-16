Guissona habilitará nuevos nichos en marzo

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona aprobó a finales del mes de diciembre una modificación de la ordenanza municipal reguladora de los cementerios para añadir los 156 nichos y 120 columbarios que se están construyendo, además del camposanto del núcleo de Guarda-si-venes. Las obras de la segunda fase de ampliación del recinto funerario, que se iniciaron en noviembre, también incluyen la sustitución de las cubiertas de fibrocemento de la parte antigua por otras nuevas.

Los precios del derecho funerario de las nuevas sepulturas se han fijado en 1.400 euros por 75 años en los nichos y 500 euros en los columbarios por el mismo periodo de tiempo. También se contempla el alquiler por dos años (144 euros) y cinco años (360 euros). El consistorio confía en que estén operativos a partir del mes de marzo.

Los nichos que se están construyendo llevarán un acabado de mármol igual para todas las tumbas y que unificará la estética de este espacio. El alcalde, Jaume Ars, afirmó que la ampliación “era muy necesaria, ya que quedaban muy pocas sepulturas disponibles”.

El acceso a la zona nueva, de 2.173 metros cuadrados, se hará por la capilla en un nuevo paso que se está acondicionando y que anulará la travesía lateral. Junto con los nuevos sepulcros, también se habilitará un pequeño foro para ceremonias funerarias. La propuesta surgió de un trabajo por parte de la mesa de cohesión municipal sobre los distintos ritos de entierro en las comunidades de la localidad.

Las actuaciones de la nueva área del cementerio las lleva a cabo Cozubic Constructora por un importe de 307.509 euros, mientras que los trabajos en los tejados de la parte vieja tienen un coste de 161.535 euros y van a cargo de Ilerbimen SL.