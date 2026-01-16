Herido un motorista al sufrir una caída en la C-14 en Peramola

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un motorista de 36 años de Barcelona resultó herido a las 13.20 horas de ayer al caer con la moto en la carretera C-14 en Peramola. El SEM lo trasladó al CAP de Oliana con heridas de diversa consideración. Al lugar también acudieron Mossos d'Esquadra y Bomberos. Por otra parte, hubo dos personas heridas en un choque frontal entre dos vehículos a las 13.10 horas de ayer en la carretera N-123 entre Benavarri y Barbastro (en la imagen). El siniestro se produjo en Olvena.