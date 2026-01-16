Los ‘silencios’ de la Segarra se filtran en las acuarelas de Cesc Farré

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La galería de arte CaLagneta de Cervera acoge hasta el próximo 25 de enero la exposición Silencis, una muestra del artista Cesc Farré. Se trata de un acuarelista con proyección internacional, aunque paradójicamente ha expuesto pocas veces en Catalunya. Se trata de una de las primeras veces que sus padres y sus hijos han podido disfrutar de su obra expuesta.

Silencis quiere ser un homenaje personal a su madre, cuyas raíces familiares se encuentran en la capital de la segarra. aunque el artista nació en terrassa, este vínculo materno ha marcado profundamente su imaginario artístico”, explicó montserrat rocaginé, directora de calagneta.

La exposición establece un diálogo con el paisaje segarrense, que Farré aborda de un modo emocional, plasmando la tierra, los rastrojos o el horizonte entre los campos. “él trabaja habitualmente al aire libre, de modo que este silencio que proponen sus cuadros también está presente en su proceso creativo”, destacó rocaginé, en referencia al autor.

Desde el punto de vista técnico, se puede ver la experimentación que realiza farré pintando sobre papeles arrugados, lo que le permite generar texturas inesperadas y resultados plásticos poco convencionales. a estas acuarelas se suman obras que incorporan grafito, así como algunas pinturas al óleo.

Más allá de su producción artística, cesc farré desarrolla una intensa labor de formación, impartiendo cursos y talleres en distintos países. su trayectoria cuenta también con el respaldo de marcas de referencia en el ámbito artístico, como la firma alemana schmincke, que ha creado para él un pigmento propio, y por la casa de pinceles da vinci, que comercializa una línea con su nombre.

Silencis se puede visitar de jueves a domingo, de 12.00 a 23.00 horas.