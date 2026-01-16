Verdú recupera la memoria de sus antiguos comercios en una muestra

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La exposición Qui és l’últim? del Antic Museu invita a hacer un viaje en el tiempo hasta el Verdú de los años sesenta. A través de nueve establecimientos emblemáticos, la muestra reconstruye cómo era la vida comercial en una época en la que cada tienda y cada taller formaban parte esencial del día a día del pueblo. La iniciativa nació el año pasado dentro de un proceso participativo impulsado por la Associació Alba. Bajo la coordinación de Xènia Boleda, dinamizadora comunitaria, se organizaron unas jornadas abiertas a toda la población para decidir qué comercios y oficios debían formar parte del proyecto. “De aquellas sesiones colectivas surgió la propuesta de realizar una exposición no solo física, sino también audiovisual, para recoger los testimonios y recuerdos de quienes dieron vida a aquellos comercios”, destaca Boleda.

En total, la exposición incorpora los relatos de nueve negocios que marcaron una época: Cal Basté (guarniciones y artículos para animales de tiro), Fleca Huguet y Cal Flaris (horno de pan y pastelería), Casa Dolores, Cal Vall-llaura y Cal Pastoret (víveres), Santallúcia (pescadería), Cal Manxaneta (taller ceramista) y el Museu de Joguets i Autòmats.

El visitante se encuentra con una exposición muy visual e interactiva, en la que se combinan carteles informativos, fotografías, objetos originales, recreaciones de tiendas y relatos audiovisuales. Se puede ver desde una báscula antigua, una máquina de moler café y otra de hacer mondongo a herramientas del baster, testigos silenciosos de la vida cotidiana de otras generaciones.