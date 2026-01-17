Bossòst invertirà 140.000 èuros en guanhar seguretat ena N-230
Er Ajuntament de Bossòst impulse un projècte tà milhorar era seguretat vial e era accessibilitat ena trauèssa dera N-230, damb un pressupòst de 138.900 èuros. Includís era reparacion de 120 mètres quarrats de trepadèrs damnatjadi pes arraïtzes des arbes, eth fresat e nau paviment gondronat enes parcatges e era creacion de sèt rampes adaptades enes passi de pedonhs. Ei previst installar polsadors enes semafòrs, e s’installaràn dus radars e un pannèu informatiu, ath delà de senhaus tà limitar era velocitat a 30 km/h. Se contèmple milhorar er enlumenat a LED enes passi e parcatges. Eth consistòri compde damb ajudes e ei previst iniciar es òbres ena primavera.