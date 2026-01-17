Comunidad energética en Térmens para generar electricidad

Térmens ha iniciado la tramitación para crear la comunidad energética local y gestionar el acceso a la energía más allá de contratar a una empresa de ámbito estatal. El miércoles se constituyó la comunidad que ya cuenta con una treintena de socios inscritos. El objetivo es producir energía, repartirla ente los socios y fomentar el autoconsumo.

La alcaldesa, Concepció Cañadell, explicó que el consistorio no formará parte de la comunidad como socio, aunque sí colaborará, ofrecerá y cederá equipamientos municipales para instalar los paneles solares, al igual que harán otros vecinos y empresas de la localidad.

El próximo paso de la comunidad es solicitar el CIF, algo que se gestionará en colaboración con la Asociación Catalana de Municipios (ACM) para conseguir una gestión compartida de la energía y compras conjuntas que permitan mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Cañadell explicó que la participación estará abierta y será voluntaria y que estará controlada por los socios de la entidad. El objetivo es promover la generación de energía renovable de proximidad con criterios de igualdad.