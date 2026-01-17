Dos detenidos por una ola de diez robos en 15 días que causa alarma en Aitona y Seròs

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra practicaron ayer la detención de dos hombres buscados por ser los presuntos autores de una decena de delitos de robo y daños cometidos en Aitona y Seròs desde el 3 de enero y que, según explicó a este diario la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, “han provocado alarma entre la población”. Además, uno de los arrestados, vecino de la localidad y de 37 años, acumula media docena de antecedentes por una serie de robos y hurtos perpretados desde julio en Aitona, como el saqueo de la iglesia de Sant Antolí en septiembre.

Esta vez, el periplo de los dos supuestos ladrones, que comparten domicilio en Aitona, habría comenzado la noche del día 3, cuando se sospecha que uno de ellos entró en una central frutícola, forzó la cabina de varios camiones y se llevó uno de ellos para ir hasta Seròs, donde presuntamente robó en la gasolinera y el lavadero. Después regresó a Aitona y dejó aparcado en la calle el vehículo sustraído.

El interfono forzado..

Dos noches más tarde, el mismo individuo habría destrozado, supuestamente, dos porteros automáticos para intentar entrar, sin éxito, en dos comercios de Aitona adyacentes a dos domicilios. Días después, lo volvió a intentar y supuestamente entró en otra central frutícola, donde esta vez sí, se habría llevado la recaudación de las máquinas de vending. Finalmente, y esta vez en compañía del otro arrestado, se sospecha que regresaron a la central frutícola de donde se sustrajo el camión para robar el dinero de las máquinas de vending. “Yo misma los identifiqué gracias a las cámaras de seguridad”, aseguró la alcaldesa, quien no descartó que el consistorio se persone como acusación popular.