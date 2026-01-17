El Centre Sanitari del Solsonès ya hace abortos farmacológicos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Centre Sanitari del Solsonès ya puede llevar a cabo interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas, después de que el Servei Català de Salut haya aprobado el procedimiento asistencial y el departamento de Salud haya dado autorización administrativa al centro. Esta incorporación da respuesta a una demanda del territorio y de varios colectivos. La primera interrupción voluntaria del embarazo farmacológica en el centro se ha hecho en este inicio de año. Desde la conselleria remarcaron que esta mejora asistencial evita desplazamientos a otras comarcas y refuerza la atención de proximidad. Para acceder a este servicio en el Centre Sanitari del Solsonès hay que solicitar visita a través del médico de cabecera o de la enfermera de referencia, que lo traslada a la comadrona, para aplicar el protocolo de actuación.

En julio de 2024, el pleno del consell del Solsonès aprobó por unanimidad pedir autorización al departamento de Salud para que el Centre Sanitari incorpore el aborto farmacológico. El ente comarcal asumió así la reivindicación de un colectivo de vecinos que reunieron más de 300 firmas a través de internet para reclamar que la interrupción voluntaria del embarazo no requiera desplazarse a otras comarcas. El pasado septiembre, el Instituto de las Mujeres, adscrito al ministerio de Igualdad, presentó un estudio en el que destacaba que Catalunya muestra un modelo más equiliabrado en el acceso a este derecho. Aun así, señaló que subsisten desigualdades entre áreas urbanas y rurales, donde la prestación es más limitada. En este sentido, asegura que el acceso no es igualmente rápido ni cercano para quienes, por decisión o necesidad clínica, requieren una intervención instrumental. En áreas rurales o comarcas del Pirineo, las mujeres deben ser derivadas a hospitales específicos o incluso desplazarse a Barcelona. También señaló a la falta de profesionales para llevar a cabo las intervenciones.