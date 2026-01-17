SEGRE

El concurso para encontrar interventor ha quedado desierto

Imagen de archivo de la sede de la Paeria de Balaguer. - E. F.

El concurso de la Paeria de Balaguer para ocupar la plaza de intervención ha quedado desierto después de que ninguno de los aspirantes haya superado las pruebas previstas en el proceso de selección. El consistorio inició en septiembre dos procesos selectivos para ocupar puestos de tesorería e intervención, cargos para funcionarios de habilitación estatal que quedaron vacantes al irse a otra administración las personas que ocupaban estos puestos. La plaza de tesorería está cubierta con personal en comisión de servicios, como lo está la de secretario de manera accidental con personal de la casa con categoría A1, mientras que la de intervención ha quedado vacante. La Paeria prevé cubrirla de manera accidental, para garantizar el funcionamiento de la casa.

