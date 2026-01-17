El Grup Escènic Recreatiu de Balaguer vuelve a escena tras 10 años de parón

El Teatre Municipal de Balaguer acogerá hoy y mañana la representación de Bojos pel Teatre, una creación del actor, Jesús Agelet, miembro de la compañía teatral Els Joglars hasta 2013 junto a Albert Boadella, que simboliza el retorno del Grup Escènic Recreatiu (GER) de Balaguer tras casi diez años de silencio escénico. La propuesta supone un homenaje al teatro amateur y a la trayectoria de la propia compañía, referente durante décadas en la vida cultural de la capital de la Noguera. Junto a Agelet colaboran Francesc Vilalta y Núria Viola en la dirección de esta interpretación de celebración.

Definida por su autor como un trencadís teatral, la obra reinterpreta fragmentos de autores como Shakespeare, Maragall, Segarra, Espriu o Rostand, construyendo un collage de escenas breves que recorren el alma de GER y su historia, con escenas de entre 5 y 10 minutos. El público podrá disfrutar de un mosaico de escenas interpretadas por 27 actores y actrices, que explicarán como si fuera un puzzle, el resurgir del grupo y su trayectoria. El espectáculo combina música, humor, drama, rapsódia y otros elementos escénicos, ofreciendo una propuesta variada y dinámica. Las funciones se celebrarán esta noche a las 20.30 hores y mañana a las 18.00 horas.