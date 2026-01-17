Exigen las estaciones de desinfección para navegar en Canelles en 2 meses

Empresas que explotan turísticamente los embalses de Canelles, en la Noguera Ribagorçana, presionan a los ayuntamientos de la zona para que aceleren la instalación de las estaciones de desinfección de embarcaciones. El objetivo es poder reanudar la actividad náutica antes de que comience la campaña turística de Semana Santa, prevista para dentro de dos meses, sin la incertidumbre que genera la actual prohibición de navegación por la presencia del mejillón cebra.

La navegación está paralizada desde el 1 de noviembre tras confirmarse la presencia del molusco en Canelles y Santa Ana. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) suspendió esta actividad lúdica y turística, y pidió a las administraciones locales y organismos con competencias en turismo habilitar una estación de limpieza.

Los gestores turísticos que operan en estas aguas muestran su preocupación por la falta de certeza. “No podemos estar con la duda de saber si podremos navegar o no”, explicó uno de los operadores. Esta incertidumbre complica la planificación empresarial, especialmente cuando es necesario hacer “una puesta a punto” de las barcas con anticipación antes de iniciar la temporada.

Por su parte, el ayuntamiento de Àger es el más avanzado en el proceso: ya ha aprobado la instalación de un punto de desinfección y está estudiando su gestión. “Será necesario entrar un resguardo conforme se ha hecho la limpieza de las barcas”, explicó la alcaldesa, Mireia Burgués, que apuntó que la estación podría estar operativa en un mes aproximadamente. Esta iniciativa es crucial, ya que la presencia del mejillón cebra pone en riesgo el uso turístico de los embalses, actividad consolidada como uno de los principales atractivos de Lleida.

Sin embargo, otros consistorios muestran reticencias. La alcaldesa de Os de Balaguer, Estefanía Rufach, descartó de momento asumir la responsabilidad, argumentando que “el ayuntamiento no tiene capacidad para asumir la gestión de una estación en el embarcadero de Blancafort”. Por su parte, el alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, se manifestó en línea similar, señalando que “de momento no existe ninguna petición ni intención de instalarla”.

Mientras, en la Ribagorça, el alcalde de Viacamp, Jordi Piqué, avanzó que están negociando con la comarca la instalación de un punto de desinfección. “El consistorio aportará los terrenos y servicios y prevemos que la comarca asuma la instalación. Después deberemos estudiar su gestión”. Añadió que “lo importante es conseguir la navegabilidad en el pantano y hacerlo lo antes posible”. Asimismo, reconoció varios desafíos en esta medida obligatoria para navegar ante la presencia de larvas del molusco: existen cinco puntos de entrada en Canelles y todos “deberíamos cumplir con la normativa establecida”, aunque la mayoría de ayuntamientos “no podamos asumir su gestión”. Por ello, sería importante que ambas diputaciones o comarcas asumieran su gestión a través de empresas especializadas.

Las consecuencias de eludir la obligación de desinfectar las barcas conllevan sanciones y penas de hasta prisión. La CHE estableció que las estaciones deben funcionar todo el año, especialmente en meses de mayor actividad. Los responsables deben extender resguardos acreditativos y conservar matrices para una posible inspección.

Mientras, algunas de las empresas deberán adaptar sus actividades lúdicas a la entrada de embarcaciones al agua, ya que cada vez que una barca, kayak o piragua entre debe desinfectarse y volverlo a hacer al salir, lo que implicará desplazamientos y más costes para los gestores turísticos.