La variedad de manzana Stellar se lleva la plata en innovación en Angers

Stellar, una variedad de manzana de última generación adaptada específicamente para climas cálidos y templados, ha sido galardonada con el premio de plata en el Concurso de Innovación Varietal SIVAL 2026 en Angers (Francia). El proyecto de Stellar se enmarca en el Hot Climate Partnership, en el que el IRTA, Fruit Futur –con Actel y Fruits de Ponent–, VentureFruit y el Bioeconomy Science Center de Nueva Zelanda trabajan juntos.