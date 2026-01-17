Les prepause dedicar Neoelectra ara biomassa
Tà dar viabilitat ath complèx dempús dera declaracion deth concors de creditors. A ua activitat minima damb 6 trabalhadors
Er Ajuntament de Les a prepausat qu’es installacions deth Grop Empresariau Neoelectra deth municipi se dediquen en un futur ara gestion dera biomassa des bòsqui dera pròpria Val d’Aran. Eth complèx a ua activitat minima des qu’era firma presentèsse un Expedient de Regulacion de Trabalh (ERE) hè un an e miei, e ara s’afronte a un nau concors de creditors. Eth jutjat Mercantil numerò 11 de Barcelona lo dauric era setmana passada entà diuèrses enterpreses deth conglomerat, includides es dera Val d’Aran, constituïdes ans endarrèr entà generar energia a trauès dera cogeneracion, magazemar CO2 entà usatges industriaus e produsir caviar en ua piscifactoria.
Eth baile, Andreu Cortés, afirmèc qu’era explotacion de biomassa permeterie revertir eth declivi deth complèx de Neoelectra en Les. Des deth darrèr ERE, conserve sonque miei dotzeat de trabalhadors residenti en pòble que se dediquen “ara alimentacion des pèishi, es visites guidades que se hèn ena piscifactoria e eth manteniment d’un dipòsit” que se dedicaue ath magazematge deth CO2. Segontes Cortés, aguesta naua via de negòci requeririe ua inversion entà adaptar es installacions, mès tanben “pemeterie acuelhèr-se a linhes de subvencions” entà fomentar er usatge dera biomassa entà cauhament, coma dejà se hè ena escòla de Les o en espitau de Vielha. Eth baile considerèc que, a compdar der usatge dera biomassa en bastisses publiques dera Val, se poderie apostar, en un futur, pera sua implementacion a nivèu residenciau o mès era construccion de hilats de calor municipau entà cauhar dependéncies municipaus a trauès d’un hilat de canerades.
Eth maximom representant opinèc qu’era situacion actuau de Neoelectra, qu’arribèc a aufrir trabalh a 25 persones, “ei degut a ua operacion financèra qu’a d’acabar damb un cambi de mans” dera societat, e confidèc ena arribada d’un nau inversor que torne a “méter en foncionament” eth complèx, un viatge que “s’a agotat eth modèl de negòci actuau”. Per contra, Cortés expliquèc qu’er ajuntament exigirie eth “desmantelament” des installacions, afectades per un plan d’emergéncies sectoriau que, autant peth tipe de materiau que s’emplegue coma pes activitats e procèssi que s’amien a tèrme, requeririen de trabalhadors especializadi entà evitar damnatges entàs persones e eth miei ambient.