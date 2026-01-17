Protección Civil hace un llamamiento a la prudencia ante la previsión de chubascos y nevadas en el Pirineo este fin de semana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha activado para este fin de semana la alerta del Plan INUNCAT por intensidad y acumulación de lluvia en varias comarcas catalanas, mientras que el Plan NEUCAT también ha sido activado por la previsión de nevadas significativas en el Pirineo y Prepirineo hasta el domingo por la mañana. Estas medidas responden a los comunicados del Servicio Meteorológico de Cataluña y se dirigen especialmente a vecinos y visitantes de Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Solsonès, Berguedà y Ripollès, así como ciertas zonas de Tarragona, donde los mapas prevén acumulaciones de más de 100 l/m2 en sólo 24 horas.

El cuerpo de la Generalitat insiste a la ciudadanía en que, antes de realizar cualquier desplazamiento, consulten las predicciones meteorológicas y el estado de la red vial. Así, recuerdan la importancia de «no hacer traslados por montaña sin cadenas, con el depósito del vehículo lleno, ropa de abrigo y alimentos», en más de no atravesar ríos, rieras o zonas inundadas. Según la misma fuente, «el peligro de aludes estará incrementado», motivo por el cual se pide prudencia y se aconseja evitar situaciones de riesgo en el medio natural durante el fin de semana.

Previsión de nevadas y riesgo de aludes en zonas de alta montaña

La lluvia intensa irá acompañada de nevadas a puntos altos del Pirineo y Prepirineo de cara a este fin de semana. La cota de nieve puede bajar hasta los 1.000 metros en algunos valles de la vertiente sur del Pirineo occidental, y se podrían acumular grosores de hasta 40 cm de nieve nueva además de 2.000 metros de altitud. Protección Civil aconseja «llevar las cadenas y el depósito lleno» y desaconseja completamente circular por zonas afectadas sin el equipamiento adecuado. Actualmente, según el Servicio Catalán de Tráfico, son obligatorias las cadenas en el puerto de Bonaigua (C-28) yeal cuello de la Creueta (BV-4031).

Aumento de intensidad y volumen de precipitación

Les últimas dadas del Servicio Meteorológico de Cataluña apuntan que la acumulación de lluvia podrá superar los 100 l/m2 en diferentes puntos, especialmente en el sector occidental del Pirineo y Prepirineo, así como en la Conca de Barberà, Priorat, Alt Camp y Baix Camp. Les lluvias podrían empezar esta madrugada, con valores de hasta 20 litros en sólo 30 minutos en el litoral y prelitoral sur. El foco de las precipitaciones se desplazará progresivamente hacia el litoral central y norte a lo largo del sábado por la tarde y noche. Por otra parte, Protección Civil ha informado de que, para evitar incidentes, hoy ya se han realizado maniobras de desembalse en diferentes pantanos de cuencas internas.

Condiciones marítimas y viento previstas

El litoral ampurdanés registrará oleaje destacado, con olas que podrán superar los 2,5 metros en el Alto y Baix Empordà a partir del sábado por la noche, condición que se mantendrá durante todo domingo. La previsión indica un mar de fondo procedente del este y, desde el sábado por la tarde, también se esperan ráfagas de viento de esta procedencia. El fenómeno podría intensificarse hasta el miércoles de esta semana entrante, con especial incidencia martes.

Consejos y canales de información actualizada

Todos los ciudadanos pueden consultar consejos de autoprotección e información de actualidad sobre lluvia, nieve, viento y estado de carreteras en la web oficial de Protección Civil. Se incide en la necesidad de seguir la evolución de las alertas durante todo el fin de semana y adaptar la movilidad a la situación meteorológica para garantizar la seguridad.