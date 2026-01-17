Todo listo para los Tres Tombs en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las comarcas leridanas celebran hoy la tradición de los Tres Tombs en el marco de Sant Antoni Abad, patrón de los animales. En la capital del Segrià, los actos de conmemoración de la 85ª edición de la festividad ya arrancaron el pasado fin de semana y, ayer por la tarde, continuaron con el encendido de la Creu en la plaza Pau Casals, en un acto organizado por la Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos, que contó con la participación los grallers de la Associació de Veïns de Jaume I. Lleida acoge hoy el ‘desfile’ de los Tres Tombs a las 11.15 horas, que partirá por primera vez desde el recinto de las Firetes. A las 12.00, el acto de bendición de los animales tendrá lugar en la avenida Blondel. Los actos de celebración continuarán en la Llotja.

Paralelamente, en La Seu d’Urgell, la Confraria de Sant Antoni Abat de la ciudad ha previsto el recorrido de los Tres Tombs en el paseo Joan Brudieu a partir de la 13.00. Además, este fin de semana, se celebrarán en Solsona (hoy, a partir de las 10.00), Camarasa (hoy, 12.00), Sanaüja (hoy, 12.00), Torà (hoy 12.00), Artesa de Lleida (hoy, 12.00), Penelles (mañana, a partir de las 9.30), Les Borges Blanques (mañana, 12.00, y en el marco de la Fira de l’Oli), Balaguer (mañana, 13.00), Os de Balaguer (mañana, 13.00), entre otras.