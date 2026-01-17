Un incendio quema un almacén en Cervera sin causar heridos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un incendio afectó ayer a primera hora de la tarde un almacén situado en el barrio de Sant Magí de Cervera, cerca de la plaza de Cal Racó. El fuego se originó alrededor de las 14.30 horas, quemando leña y maquinaria. En el momento del fuego no había nadie en el interior y no hubo heridos. Según las primeras valoraciones, la estructura podrá salvarse. El incendio causó una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.