La gatera cierra el 2025 con 79 adopciones y cien entradas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tarregats ha hecho balance del año 2025 en la gatera de Tàrrega, equipamiento que gestiona. Desde la entidad han calificado el ejercicio de “intenso”, tanto por el volumen de actividad como por las dificultades que ha afrontado. Durante el año, la gatera registró un total de 100 entradas de gatos y tramitó 79 adopciones. Actualmente, 21 felinos continúan en las instalaciones, mientras que otros 9 se encuentran en casas de acogida. Aparte, 14 gatos han sido incluidos dentro del programa de Captura, Esterilización y Retorno (CER).

Desde la entidad destacan que estos resultados sólo han sido posibles gracias a la implicación del voluntariado, las personas adoptantes y socias, las casas de acogida, los veterinarios y todos los que colaboran con donaciones o soporte logístico.

A pesar del balance positivo en número de adopciones, Tarregats también ha puesto de manifiesto su preocupación por la situación del programa CER, que, según lamenta, “no se ha podido desarrollar con normalidad debido a los problemas políticos que atraviesa el ayuntamiento de Tàrrega”. Este parón, alertan, puede afectar al control y bienestar de las colonias felinas del municipio. De cara al 2026, Tarregats afronta el futuro de la gatera con incertidumbre, sobre todo en lo que se refiere a los recursos económicos y a la continuidad de sus acciones. “Seguiremos luchando por los gatos mientras nos sea posible”, afirman, apelando a la solidaridad ciudadana para mantener viva su labor de protección animal.

En otro orden de cosas, la gatera cuenta desde este mes con una nueva casita de madera para sus gatos, construida por los usuarios del proyecto de inclusión Va!deFusta de la Associació Alba en el centro de Cal Carreter de Agramunt. El equipo, que atiende a personas con especiales dificultades y que está especializado en trabajos de carpintería, ha elaborado una estructura que gusta mucho a los gatos.

En marcha desde 2021 para gatos perdidos o malheridos

En 2021 Tàrrega puso en marcha la gatera municipal dentro del recinto del antiguo matadero para albergar de forma temporal a los gatos perdidos, abandonados o malheridos que se recogen en la calle mientras requieren atención veterinaria y esperan ser dados en adopción. Asimismo, el pasado verano impulsó la creación del primer plan de control y gestión ética de colonias felinas urbanas con el objetivo de estabilizar la población de gatos ferales con su esterilización en un plazo máximo de cinco años. La primera campaña se llevó a cabo a finales del 2024 en la que se acutó en el río Ondara (11), en el polígono de Llevant (40) y en los pueblos de Altet, Claravalls y Santa Maria de Montmagastrell (40). Esta primera actuación de control de las poblaciones de gatos en las colonias se centró donde se detectaron ejemplares con un estado de salud más precario.