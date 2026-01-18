Orden de alejamiento para los padres de la niña obligada a casarse

La Audiencia de Navarra ha confirmado la imposición de una orden de alejamiento a los padres de la niña de 14 años a la que habían obligado a casarse y que fue hallada mendigando en Les Borges Blanques. En un auto, el tribunal confirma la medida de protección impuesta por el Tribunal de Instancia de Tudela y advierte a los progenitores de que en caso de incumplir esta medida podrían ser acusados de un delito de quebrantamiento de condena y que podrían adoptarse otras medidas cautelares más restrictivas, incluida la prisión provisional. La Audiencia también prohíbe a los padres poder comunicarse con su hija mediante cualquier medio, por lo menos hasta que finalice la investigación del caso.

El pasado octubre, los Mossos d’Esquadra detuvieron en Mollerussa a tres personas acusadas de comprar a una niña de 14 años por 5.000 euros y obligarla a casarse con un adulto. Los agentes localizaron a la adolescente pidiendo limosna en la entrada de un supermercado de Les Borges Blanques. Los padres la vendieron desde Navarra en enero del año pasado a una familia residente en la capital del Pla d’Urgell. La Audiencia de Navarra refiere en su auto que hay indicios de criminalidad contra los padres de la menor. Primero, que el propio padre explicó a la Policía de Corella (Navarra) en una actuación el pasado agosto que la habían vendido por 5.000 euros. También de que la menor se dedicaba a la mendicidad e incluso a acciones delictivas y hay fotografías que constatan su matrimonio con un joven de 21 años.

Asimismo, la Audiencia asegura que “el hecho de que la menor de 14 años en su declaración no se reconozca como víctima de delito no puede ser sinónimo de que no lo sea”. De hecho, señala que existe un “riesgo evidente” para la adolescente, que necesita de una “tutela especial de protección” ante los claros indicios de la comisión de delitos de trata de seres humanos y coacciones por sus padres.

Desde 2009, los Mossos han tenido conocimiento de una veintena de casos de matrimonios forzados en las comarcas de Ponent. Según los datos publicados, 9 fueron de adultos y el resto, de menores de edad.