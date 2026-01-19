Tres Tombs el domingo con una decena de carrozas y cultura popular

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tàrrega celebrará la fiesta de los Tres Tombs el próximo domingo 25 de enero. La Societat de Sant Antoni Abat y AgEnTa, con el apoyo del consistorio, mantiene viva esta tradición que rinde homenaje a los payeses con una fiesta popular y participativa. Los Tres Tombs empezarán a las 10.45 horas con la bendición de carrozas, tractores, monturas y animales de compañía en la calle Migdia. Posteriormente, a partir de las 11.00 horas, empezará el desfile de la comitiva por la plaza del Carme con todo el cortejo y lo Tossino, la Verreta, los Cavallets, los gigantes de la Fal·lera Gegantera, el Groguet, los Diables Infantils de BAT y los Grallers de la Barra. El pendonista que encabezará la comitiva de esta edición será el joven payés de Altet Oleguer Castelló, dedicado al sector de la almendra. También han confirmado una decena de carrozas de entidades y AFAs de escuelas. Por segundo año consecutivo, se organizará una escudella a las 12.30 horas en la plaza de las Nacions Sense Estat. Está previsto que se sirvan unas 150 raciones de esta calderada de Sant Antoni elaborada por Lo Ranxo de Ponts. La comida, ideal para combatir el frío de esta época del año, irá acompañada de un vermut-concierto con la actuación de Carlitos Miñarro.Además, la plaza de las Nacions Sense Estat también acogerá el mercado tradicional de productos alimentarios artesanales y de proximidad que impulsa el ayuntamiento. El público también podrá disfrutar de juegos de madera, paseos en ‘ruquets’, desayuno popular de payés y chocolatada.El día anterior, el sábado 24 de enero a las 19.00 horas, lo Tossino, la Verreta y los Grallers del Tararot pronunciarán el pregón por las calles del centro.