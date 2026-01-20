Accidentes en Albatàrrec, Tàrrega y Bellcaire

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las carreteras de Lleida registraron tres accidentes de camión entre la noche del domingo y ayer. El primero se produjo a las 22.53 horas del domingo en la AP-2 en el término municipal de Albatàrrec, a la altura del acceso desde la LL-12, en dirección a Zaragoza. El tráiler quedó volcado en la mediana y ocupando un carril, que estuvo cortado hasta ayer por la tarde. El chófer resultó ileso. Posteriormente, a las 6.12 horas de ayer, un camión chocó con la mediana en la A-2 en Tàrrega. El vehículo iba hacia Barcelona y, ante la densa niebla que había en la zona y con el fin de evitar más accidentes, los Mossos pidieron a los Bomberos que apartaran el camión siniestrado. Por último, un camión volcó lateralmente a las 10.06 horas en la carretera C-53 en Bellcaire. Al lugar acudieron dos dotaciones de los Bomberos, que limpiaron la calzada, que había quedado llena de barro. El camionero resultó ileso.