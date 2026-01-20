Más de 130 vecinos piden trasladar una antena de telefonía en El Palau d'Anglesola

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Un total de 135 vecinos de El Palau d’Anglesola, un municipio del Pla d'Urgell con 2.200 empadronados, se han constituido como plataforma para reclamar el traslado de las antenas de telefonía móvil situadas en el edificio de Ca la Cileta. Se trata de una residencia para la tercera edad, un hecho que, según la plataforma, añade sensibilidad al debate sobre la ubicación de la infraestructura. La movilización llega a raíz de las recientes obras de ampliación de las antenas 5G, que, según denuncian, se han llevado a cabo sin informar al vecindario afectado. La plataforma considera que esta situación evidencia una falta de transparencia y comunicación por parte del consistorio en un asunto que, asegura, repercute tanto en la calidad de vida de los vecinos del entorno como en el impacto visual que generan las instalaciones en el paisaje urbano.

Las antenas de Ca la Cileta no son una polémica nueva en el municipio. El colectivo recuerda que han sido objeto de rechazo vecinal desde hace años y señala un precedente relevante: en 2008, el ayuntamiento de entonces notificó a la operadora Telefónica la cancelación del convenio existente y solicitó el traslado de la instalación fuera del núcleo urbano. Sin embargo, la plataforma sostiene que la instalación se mantuvo tras la presión de la operadora, que habría advertido sobre una posible pérdida del servicio de telefonía móvil en el municipio si se ejecutaba el traslado.

La situación se ha reactivado en las últimas semanas por la sorpresa generada ante el inicio de las obras de ampliación de las antenas. Ante la inquietud vecinal y el argumento del derecho a vivir en un entorno percibido como seguro, los integrantes de la plataforma han decidido organizarse para trasladar al consistorio sus demandas de retirada y reubicación de las antenas fuera de la zona residencial, además de solicitar una respuesta formal del consistorio.

Reclaman que el consistorio lleve a cabo una reunión informativa

La plataforma pide que las antenas puedan trasladarse a otro emplazamientos alternativos como el polígono industrial, para evitar que los dispositivos sigan ubicados en pleno centro; también reclama que el consistorio les facilite toda la información disponible sobre la instalación y las obras, y solicita una reunión informativa.

Por su parte, el ayuntamiento de El Palau d’Anglesola asegura que pedirá información a la compañía para trasladarla al vecindario y convocar esa reunión y añade que actualmente el municipio tiene buena cobertura de operadoras vinculadas a Telefónica, como Movistar, pero no de otras como Orange o Jazztel. Por ello, el consistorio asegura que planteará, independientemente de su ubicación, la posibilidad de habilitar el uso compartido de la infraestructura para que otras operadoras puedan prestar servicio sin necesidad de instalar nuevas antenas en el municipio.