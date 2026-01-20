Primeros viajeros en los nuevos trenes entre Lleida y Balaguer

Ferrocarrils estrenó ayer dos nuevas frecuencias en la línea de tren de La Pobla de Segur, en el tramo entre Lleida y Balaguer, para dar respuesta al aumento de la demanda en los desplazamientos cotidianos entre el Segrià y la Noguera. Los nuevos servicios, que circulan de lunes a jueves, se sumarán el viernes a otras dos circulaciones adicionales por la tarde.

El primer tren con el nuevo horario partió ayer a las 14.42 horas desde la estación de Lleida-Pirineus, con poco más de una quincena de pasajeros a bordo. La mayoría coincidió en valorar positivamente la incorporación de esta franja, destacando que “era una buena opción disponer de un tren antes de las tres”. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que el siguiente tren hacia la Noguera no salía hasta una hora más tarde, a las 15.52, lo que podría llevar a algunos pasajeros a optar por el bus.

En sentido contrario, la nueva frecuencia desde Balaguer salió a las 15.17 horas. A partir del próximo viernes se incorporarán dos servicios más por la tarde: uno con salida a las 18.45 horas desde Lleida y otro a las 19.20 desde Balaguer. Además, FGC aplicará diversos ajustes horarios para facilitar la conexión con los servicios de alta velocidad que llegan a Lleida desde Barcelona. Se retrasarán unos minutos algunas salidas entre Lleida, Balaguer y La Pobla de Segur.