Rebajan el recibo de la basura a más de 6.000 familias de la Seu d'Urgell por reciclar bien

El 63% de las familias de los municipios de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU), que gestiona los residuos de La Seu y otros diez al norte de la comarca del Alt Urgell, han conseguido rebajas en el recibo de la basura. Los beneficiarios son 6.072 familias y las bonificaciones suman 310.000 euros, según el último balance de la MEU, con datos entre agosto del 2024 y agosto del 2025.

El gerente de la Mancomunitat, Jordi Vilaró, se mostró ayer satisfecho con el nuevo modelo de gestión, que “ha permitido un ahorro máximo de 84 euros anuales” a los usuarios. La tasa de recogida de residuos en el norte del Alt Urgell para las familias que reciclan bien es de 138,99 euros al año, mientras que para las familias que no hacen un buen uso del sistema, la tarifa se incrementa hasta los 222,99 euros, recordó Vilaró.

El nuevo modelo de recogida selectiva en el Alt Urgell, que incluyó el cierre de los contenedores de las fracciones de basura orgánica y resto (no reciclable), se implementó hace dos años para fomentar el reciclaje. La apertura se realiza con llaveros personalizados.

Según Vilaró, el cambio de modelo ha permitido incrementar la recogida selectiva en 10 puntos tras dos décadas de estancamiento y llegar al 65%.

La Mancomunitat cree que el nuevo sistema dispone todavía de margen de evolución para conseguir el objetivo europeo del 70% de recogida selectiva para el año 2030. Según el gerente, el objetivo para 2026 es continuar incrementando de manera progresiva el nivel de reciclaje. “Estamos aprobados, pero no nos podemos dormir, porque dentro de cinco años volvemos a tener otro examen”, dijo.

Subvención

El gerente de la MEU agradeció que la Agencia de Residus de Catalunya haya otorgado a la entidad una subvención de 460.000 euros para renovar la flota de vehículos. Según Vilaró, la ayuda ha sido posible “gracias a haber cumplido con los deberes europeos de reciclaje”. “Hemos recibido muchas quejas, pero sacar adelante el cierre de contenedores nos ha hecho recibir la subvención”, insistió. La gestora renovó y estrenó los tres camiones de recogida de orgánica y de la fracción resto el pasado verano.

Cambia el sistema y solo se registran residuos orgánicos y no reciclables

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet ha incorporado cambios en el modelo de bonificación. A partir de ahora, solo tendrá en cuenta la fracción orgánica de la basura y la no reciclable (resto). Las familias ya no deberán utilizar el llavero para depositar envases, papel y cristal en sus respectivos contenedores. Solo lo necesitarán para abrir los contenedores de los demás desechos.

La entidad ha modificado el programa informático que calcula la bonificación, aunque el usuario no debería notar el cambio si separa bien la basura. Para obtener la rebaja máxima hay que usar el contenedor de residuos orgánicos “al menos una vez a la semana”, mientras que la fracción resto puede utilizarse “como máximo 2 veces por semana”. “Las dos fracciones que registra el programa obligan al usuario a usar bien el resto de contenedores”, añadió Vilaró.