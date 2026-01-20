Residir en Andorra sin permiso de trabajo: para poder establecerse habrá que invertir un millón de euros en el país

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los residentes pasivos del Principado de Andorra (residencias sin permisos de trabajo) deberán invertir un millón de euros para poderse establecer en el país. Este será uno de los cambios principales de la nueva Ley de Crecimiento Sostenible (conocida como Ómnibus 2), que eleva en 200.000 euros el importe previsto en el texto inicial con el objetivo de reforzar las condiciones económicas para establecerse en el país. Este endurecimiento de los requisitos no es nuevo. El pasado mes de septiembre, el Cap de Govrn, Xavier Espot, advirtió que los criterios para acceder a la residencia pasiva eran demasiado laxos.

Según el documento, las condiciones para hacer la inversión no variarán y se podrá destinar a vivienda siempre que esta tenga un valor superior a los 800.000 euros y sean residencias sin actividad lucrativa. Asimismo, los trabajadores por cuenta propia se verán obligados a depositar 50.000 euros a fondo perdido. El texto también refuerza los mecanismos contra la inmigración ilegal y endurece las sanciones para hacer frente a casos de reagrupamientos fraudulentos como los registrados recientemente, o para los que falsifiquen sus condiciones personales con el objetivo de obtener un permiso de residencia.

Movilidad

Por otro lado, la futura ley andorrana introducirá modificaciones en el ámbito laboral, como por ejemplo facilitar la movilidad de los temporeros dentro de la misma empresa o del mismo grupo empresarial. El texto definitivo se cerrará esta semana en la comisión legislativa y llegará al Consejo General el día 22.