Sergi Balcells, nuevo alcalde de Sidamon tras la dimisión de Maria Dolors Tella

El primer teniente de alcalde de Sidamon, Sergi Balcells, ha asumido la alcaldía de forma accidental tras la renuncia de la hasta ahora alcaldesa, Maria Dolors Tella, que deja el cargo por motivos personales. El relevo se llevó a cabo el sábado pasado, en una reunión en la sala de actos del ayuntamiento. Sin embargo, todavía no es definitivo. El nombramiento de Balcells como nuevo primer edil deberá ser ratificado en un pleno extraordinario para formalizar el cambio en la alcaldía. Por el momento, la fecha de esa sesión aún no se ha fijado. Balcells se ha hecho cargo hasta ahora de las carteras de Fiestas, Entidades, Personal y Equipamientos.

Mayoría absoluta

En las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, la candidatura de Junts per Sidamon–Compromís Municipal obtuvo una amplia mayoría absoluta, con 6 de los 7 concejales del pleno y el 85,2 % de los votos. La otra lista, Ara Sidamon–Acord Municipal, vinculada a ERC, logró un concejal y quedó en la oposición.

Tella ha estado al frente del consistorio desde 2019. El relevo en Sidamon se convierte en el primer cambio de alcalde que se produce en la comarca del Pla d’Urgell desde el inicio del actual mandato municipal.