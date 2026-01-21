Baix Pallars, en un proyecto europeo para adaptarse al cambio climático

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Baix Pallars ha firmado un acuerdo de custodia del territorio con la ONG SEO/BirdLife para llevar a cabo un estudio pormenorizado del término municipal e identificar qué actuaciones son necesarias para estudiar los principales riesgos climáticos actuales y futuros, con especial atención a la prevención de incendios, la gestión del territorio o el riesgo de inundaciones, cada vez más frecuentes e intensos con el cambio climático.

Según la alcaldesa de Baix Pallars, Anna Sentinella, es “un proyecto abierto que se irá trabajando” hasta 2027, a través del cual la entidad ecologista ofrece acompañamiento técnico para integrar la adaptación al cambio climático a la planificación local, mientras que el consistorio se compromete a aplicar medidas concretas “según nuestras prioridades, como un plan de prevención de incendios, un plan de inundabilidad o la recuperación de pastos”. Sentinella añadió que esta información supone un “ahorro de recursos” para el ayuntamiento, y que incluso se podría llegar a utilizar para que Baix Pallars pudiera acceder a ayudas para llevar a cabo proyectos municipales. Además de la gestión del territorio, el programa también incluye acompañamiento sobre economía de montaña.