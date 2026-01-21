Desprendimientos en carreteras por la lluvia y la nieve paraliza camiones en el Pirineo

El temporal que azota Lleida desde el pasado fin de semana siguió complicando ayer la circulación en las carreteras, tanto en las comarcas del llano como en las del Pirineo. Un desprendimiento obligó a cortar por la tarde un tramo de 3 kilómetros de la C-233 entre La Granadella y Bovera. Asimismo, el ayuntamiento de El Soleràs pidió precaución a los vecinos por piedras caídas sobre la calzada entre esta localidad y Els Torms. Por su parte, los Bomberos de la Generalitat recibieron también otros avisos por desprendimientos en el Eix Transversal en Cervera, la C-12 en Camarasa, la C-13 en Talarn, la C-12z en Balaguer, la L-401 en Coll de Nargó y la L-701 en Els Torms.

En el Pirineo, nuevas nevadas que dejaron espesores de más de 20 centímetros en cotas altas impidieron la circulación de camiones en el túnel de Vielha (N-230), en el Port del Cantó (N-260) y en la carretera C-162 entre Riu y Fontanals de Cerdanya. Las cadenas volvieron a ser necesarias para circular por el puerto de la Bonaigua (C-28), el acceso al Pla de Beret (C-142b), la carretera entre La Coma i la Pedra y Alàs i Cerc (C-462) y en la C-563 en Josa i Tuixén. En el Port del Cantó, un autocar que transportaba a escolares de Murcia de excursión al Parc Olímpic de La Seu dio media vuelta y volvió al hotel ante la acumulación de nieve en la carretera.

Al margen de las incidencias en carreteras, los Bomberos también atendieron servicios por inundaciones en bajos y árboles caídos en El Vilosell, Vallbona de les Monges, Estaràs y Albatàrrec, entre otros. La mayoría de avisos se registraron entre las 16.00 y las 18.00. En Tremp, el ayuntamiento cerró el camino entre los puentes de la Font Vella y de Sant Jaume por peligro de desprendimientos.

Pronostican más precipitaciones

Los pronósticos meteorológicos apuntan a más precipitaciones en forma de nieve y lluvias entre hoy y mañana en Lleida, aunque menos generalizadas. El jueves, otro frente atlántico podría reavivar las lluvias, que ayer superaron los treinta litros por metro cuadrado en municipios de la Segarra y el Urgell.