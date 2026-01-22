Buscan a un vecino de Fraga de 70 años desaparecido desde ayer por la noche

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra y Guardia Civil han iniciado este jueves por la mañana un dispositivo de búsqueda por un vecino de Fraga de 70 años desaparecido desde ayer por la noche. El hombre llamó a familiares para explicar que había sufrido un pequeño accidente con la motocicleta cuando circulaba por el camino de Massalcoreig, entre Fraga y la Granja d'Escarp, y que continuaría el recorrido a pie. También llamó al 112.

Esta mañana, los Mossos han activado cuatro dotaciones y los Bombers, ocho, entre ellas la unidad de drones. La Guardia Civil también participa en el dispositivo haciendo la búsqueda en la parte de Aragón.

El centro de coordinación del dispositivo se ha establecido en el pabellón del Sotet de Fraga. Cualquier persona que pueda aportar información sobre el desaparecido puede ponerse en contacto con la Guardia Civil en el teléfono 974 470 315.