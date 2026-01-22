Las familias de los agentes rurales asesinados en Aspa reclaman 777.473 € a la Generalitat

Las familias de los dos agentes rurales asesinados hace 9 años por un cazador sin licencia en Aspa continúan a la espera de que la justicia se pronuncie sobre su reclamación patrimonial contra la Generalitat. Consideran que la administración tuvo responsabilidad en el trágico suceso al no contar en ese momento los rurales con los medios de protección que tienen desde el doble asesinato. Así lo explicó ayer el abogado de las familias, Pau Simarro, quien recordó que el Tribunal Supremo todavía debe pronunciarse sobre el recurso que presentaron contra el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a su demanda de responsabilidad patrimonial, que dictó en 2024. Al mismo tiempo, también esperan que el TSJC se pronuncie sobre otra reclamación de vulneración del derecho a la indemnidad de los trabajadores. En ambos casos, el abogado de las familias defiende que “los agentes rurales fueron a su lugar de trabajo y se dejaron la vida porque no contaban con los medios de seguridad necesarios”. Simarro añadió que “si hubieran tenido estas medidas de protección, esos hechos no habrían pasado”. Argumentó que desde el doble asesinato de Aspa, las inspecciones de caza se hacen con chalecos antibalas y en patrullas de tres rurales, con uno de ellos armado con una escopeta. “Iban con las manos en el bolsillo, está claro que era una absoluta temeridad y que había una falta flagrante de medios”, destacó.

La Audiencia de Lleida condenó a 45 años de prisión a Ismael Rodríguez Clemente, el cazador de 31 años que asesinó a tiros a Xavier Ribes y David Iglesias en el coto de caza de Aspa el 21 de enero de 2017. El tribunal le impuso 22 años por cada asesinato y uno por tenencia ilícita de armas. También fijó en 1.077.473 euros la responsabilidad civil por los daños causados a las familias. Parte de la indemnización, 300.000 euros, fue asumida por la aseguradora del condenado. El resto, 777.473 euros, fue reclamado a la Generalitat al considerar que era responsable por no haber dotado a los agentes de los medios de protección necesarios.

La comisión jurídica asesora de la Generalitat rechazó la reclamación patrimonial y las familias presentaron un recurso ante el TSJC, que también desestimó la petición al señalar que no hay “nexo causal” entre el delito y la responsabilidad de la administración. En su primer fallo determinó que los asesinatos no se habrían evitado de haber tenido más medidas de seguridad. Ahora deberá pronunciarse respecto a la segunda reclamación de las familias.

Homenaje en Mas de Melons cuando se cumplen 9 años del doble crimen

La reserva de Mas de Melons acogió ayer un homenaje a los dos agentes rurales asesinados en Aspa cuando se cumplieron 9 años de la tragedia. Estuvieron presentes familiares y compañeros de las víctimas, así como representantes de instituciones. Tras unas palabras de recuerdo, depositaron flores a los pies de la escultura que recuerda a Xavier y David en la reserva natural. “Su compromiso con el servicio público y la protección de la naturaleza perdura en la memoria del cuerpo. Nunca os olvidaremos, compañeros”, escribieron los Agentes Rurales en su cuenta de X. También tuvieron palabras los compañeros de la Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya, CCOO y de otras agrupaciones forestales de otras comunidades. Destacaron que “fueron asesinados en acto de servicio mientras defendían el medio natural de Catalunya”.