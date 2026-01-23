Decenas de desalojados por un fuego en Alcarràs de madrugada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Decenas de vecinos de tres bloques de pisos de Alcarràs fueron desalojados preventivamente la madrugada de ayer por un aparatoso incendio en el parking del edificio de viviendas. Los afectados estuvieron alrededoer de dos horas en la calle para garantizar su seguridad. No hubo heridos. El fuego quemó dos coches y el aparcamiento presentaba importantes daños.

El incendio se declaró, por causas que no han trascendido, a las 3.21 horas en el parking cerrado de un edificio de la calle Montserrat Roig de esta localidad del Segrià. Los Bomberos de la Generalitat activaron seis dotaciones y al lugar también acudieron patrullas de la Policía Local y de los Mossos d’Esquadra y ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A la llegada de los equipos de extinción, la Policía Local ya había desalojado preventivamente a los vecinos de tres bloques. Ninguno de ellos resultó heridos.

Afectación por el humo

Los Bomberos dieron el fuego por extinguido a las 4.15 horas. Posteriormente, procedieron a ventilar el inmueble, que quedó afectado por el humo —principalmente en la escalera-, y a comprobar los daños. Dos de los coches que había en el interior del aparcamiento quedaron calcinados por completo. A partir de las 5.00 horas los desalojados fueron regresando a sus domicilios. Los Bomberos también tuvieron que ventilar algunos pisos porque el humo se había colado por los conductos.

El alcalde de Alcarràs, Jordi Castany, explicó que “afortunadamente ninguna persona ha resultado herida y se ha desalojado a los vecinos de manera preventiva y por su seguridad”. Castany añadió que “nos hemos planteado la posibilidad de habilitar el pabellón para darles cobijo pero finalmente no ha sido necesario”. El primer edil también agradeció “la rápida y efectiva intervención”.